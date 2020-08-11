В выпуске программы "Вести.UA" за 11 августа – на фильм Нацгвардии о борьбе с коронавирусом чиновники выделили миллион. Возвращение Леонида Кравчука и Витольда Фокина в украинское политическое поле, назначение люстрированных чиновников в прокуратуру и адвокат Януковича в руководстве ГБР. На это никто не обращает внимания, поэтому другие динозавры решили выкопать себя тоже.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Сколько украинцев хотят вернуть связь с оккупированной территорией.