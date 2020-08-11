У випуску програми "Вєсті.UA" за 11 серпня – на фільм Нацгвардії про боротьбу з коронавірусом урядовці виділили мільйон. Повернення Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна в українське політичне поле, призначення люстрованих чиновників у прокуратуру та адвокат Януковича у керівництві ДБР. На це ніхто не зважає, тому інші динозаври вирішили викопати себе теж.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 канал: Скільки українців хочуть повернути зв'язок з окупованою територією.