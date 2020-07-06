В выпуске программы "Вести.UA" за 6 июля – диджитализация для новой власти должна быть легче, чем для Виталия Кличко: новые подходы – это то, что обещала новая команда. У Зеленского подумывают об еще одной новинке, которую не против перенять у предшественников. Некоторые в год крысы решили помахать ручками своим партиям и создать свою политсилу – с блэкджеком и мэрами. Так и возникла "Пропозиция".

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: В языковом вопросе расставлены точки.