У випуску програми "Вєсті.UA" за 6 липня – діджиталізація для нової влади мала б бути легшою, ніж для Віталія Кличка. Адже інноваційні підходи – це те, що обіцяла нова команда. У Зеленського подумують про ще одну новинку, яку не проти перейняти в попередників. Дехто у рік щура вирішив помахати ручками своїм партіям і створити власну політсилу – з блекджеком і мерами. Так і виникла "Пропозиція".

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: У мовному питанні розставлені крапки.