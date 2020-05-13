Вести.UA: Хронические проблемы с памятью у Тищенко. Хлораквамен Коломойский

В выпуске программы "Вести.UA" за 13 мая – в Раде сообщили, что президент говорил с Тищенко о "Велюре". Сам нардеп это отрицает. Кажется, у депутата проблемы с памятью. У Коломойского есть своя монополия питьевой воды. При этом единственный завод, что производит жидкий хлор, также принадлежит ему. Теперь Хлораквамен определяет цены на питьевую воду, или может превратить ее в непитьевую.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Совет декларации детей. Чипы Илона Маска, которые можно вшить в человека и общаться без слов.