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Вєсті.UA: Хронічні проблеми з пам'яттю у Тищенка. Хлораквамен Коломойський

Вєсті.UA -

У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 травня – у Раді повідомили, що президент говорив з Тищенком про "Велюр". Проте сам нардеп це заперечує. Здається, у депутата проблеми з пам'яттю. Виявилось, що у Коломойського є своя монополія питної води. При цьому єдиний завод, який виготовляє рідкий хлор, також належить йому. Тепер Хлораквамен визначає ціни на питну воду, або може перетворити її на непитну.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

Рада декларації дітей.

Чіпи Ілона Маска, які можна вшити у людину і спілкуватись без слів.

Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Новини України Микола Тищенко Ігор Коломойський Вєсті.UA
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