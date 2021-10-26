О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 26 октября – в программе.

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Громкие обещания генпрокурора

Ирина Венедиктова обещала начать привлекать к ответственности бывших чиновников, но лишь когда Офис генпрокурора будет готов. Говорится о скандально известных Максиме Степанове, Олеге Татарове, Александре Трухине и других.

Кумовство во власти

Народные депутаты понабирали себе в помощников родственников, друзей и родственников друзей. Журналисты-расследователи насчитали больше всего таких в монобольшинстве и ОПЗЖ. Александр Корниенко посоветовал коллегам сделать выводы.

Скифское золото вернули Украине

После нескольких лет судебной тяжбы суд Амстердама постановил вернуть Украине "Скифское золото". На России заполыхало, поскольку после оккупации Крыма тамошние музеи пытались получить эти ценности.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 26 октября: смотрите видео