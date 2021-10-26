Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 26 жовтня – у програмі.

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Гучні обіцянки генпрокурорки

Ірина Венедіктова обіцяла почати притягувати до відповідальності експосадовців та чиновників, але лише коли Офіс генпрокурора буде готовий. Мовиться про скандально відомих Максима Степанова, Олега Татарова, Олександра Трухіна та інших.

Кумівство при владі

Народні депутати понабирали собі у помічників родичів, друзів та родичів друзів. Журналісти-розслідувачі нарахували найбільше таких у монобільшості та ОПЗЖ. Олександр Корнієнко порадив колегам зробити висновки.

Скіфське золото повернули Україні

Після кількох років судової тяганини, суд Амстердама постановив повернути Україні "Скіфське золото". На Росії запалало, оскільки після окупації Криму тамтешні музеї намагалися отримати цінності.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 26 жовтня: дивіться відео