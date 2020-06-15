В выпуске программы "Вести.UA" за 15 июня – Юлия Тимошенко на одном из телеканалов отрицала, что причастна к продаже "Криворожстали". Однако накануне сама же убеждала об обратном. Объяснение одно – Юля не одна. Существует предприятие, где производят различных Юль. Тищенко будет баллотироваться на выборы мэра Киева. С ним будут соревноваться другие "слуги".

Также в выпуске программы "Вести.UA" на 24 канале: В Украине хотят воскресить политического трупа.