У випуску програми "Вєсті.UA" за 15 червня – Юлія Тимошенко на одному з телеканалів заперечувала, що причетна до продажу "Криворіжсталі". Однак напередодні сама ж переконувала про протилежне. Пояснення одне – Юля не одна. Існує підприємство, де виробляють різних Юль. Тищенко балатуватиметься на вибори мера Києва. З ним змагатимуться інші "слуги".

Також у випуску програми "Вєсті.UA" на 24 каналі: В Україні хочуть воскресити політичного трупа.