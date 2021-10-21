О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 21 октября – в программе.

Интересно Вести.UA: В Верховной Раде усиливаются антивакцинаторы

В Офисе Президента "ущемляют" медиа

В медиа "Суспільне" заявили, что Банковая якобы выдвигает ультиматум и хочет решать, кто может приходить к ним на эфир, а кто нет. Впоследствии и другие украинские СМИ сообщили о притеснениях.

Кива остается в ОПЗЖ

Илья Кива возразил, что его исключили из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", хотя раньше сам создал этот фейк. Кроме того, он записал курьезное видео с Вадимом Рабиновичем.

"Слуга народа" не верит в существование COVID-19

Возможно, в парламенте могут работать только вакцинированные нардепы или те, у кого негативный ПЦР. А "слуга" Юрий Камельчук ответил, что не верит не только в действенность вакцин, но и в существование COVID-19 в целом.

Более выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 21 октября: смотрите видео