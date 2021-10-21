О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 21 октября – в программе.
Интересно Вести.UA: В Верховной Раде усиливаются антивакцинаторы
В Офисе Президента "ущемляют" медиа
В медиа "Суспільне" заявили, что Банковая якобы выдвигает ультиматум и хочет решать, кто может приходить к ним на эфир, а кто нет. Впоследствии и другие украинские СМИ сообщили о притеснениях.
Кива остается в ОПЗЖ
Илья Кива возразил, что его исключили из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", хотя раньше сам создал этот фейк. Кроме того, он записал курьезное видео с Вадимом Рабиновичем.
"Слуга народа" не верит в существование COVID-19
Возможно, в парламенте могут работать только вакцинированные нардепы или те, у кого негативный ПЦР. А "слуга" Юрий Камельчук ответил, что не верит не только в действенность вакцин, но и в существование COVID-19 в целом.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 21 октября: смотрите видео