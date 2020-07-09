В выпуске программы "Вести.UA" за 9 июля – Геннадий Кернес при любом изменении власти не тонет. Был на оранжевом Майдане, руководил при Януковиче, Порошенко, Зеленском. А тут еще и новый политический союз с "Батькивщиной" вырисовывается. Бойцы 204 Севастопольской бригады тактической авиации занимались ручной сменой ландшафта. Перед визитом президента солдатам приказали выгребать воду

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Главный оппозиционер страны.