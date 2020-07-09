У випуску програми "Вєсті.UA" за 9 липня – Геннадій Кернес при будь якій зміні влади "не тоне". Був на Помаранчевій революції, керував при Януковичу, Порошенку, Зеленському. А тут ще й новий політичний союз із "Батьківщиною" намальовується. Бійці 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації займались ручною зміною ланшафту. Перед візитом президента солдатам наказали вигрібати воду з калюж.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Головний опозиціонер країни.