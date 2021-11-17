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Воображаемая вакцина ОПЗЖ

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили, что планируют наладить производство украинской вакцины против COVID-19. Приписали они эти слова депутату Юрию Завгороднему, который даже ничего об этом не говорил.

Тищенко создает объединение

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко создал и возглавил межфракционное депутатское объединение "Киев действует". Чем оно будет заниматься, пока неясно, как и то, почему глава Закарпатской организации партии хочет заботиться о Киеве.

Обещания Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что проезд в столичном общественном транспорте не подорожает до 20 – 25 гривен. Однако у его обещаний есть срок годности – скоро цены возрастут до 20 гривен.

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