Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 17 листопада – читайте далі.

До теми Не знайшли новизну, хоча робота ідеальна, – Кива про позбавлення звання кандидата наук

Уявна вакцина ОПЗЖ

У "Опозиційній платформі – За життя" заявили, що мають плани налагодити виробництво української вакцини проти COVID-19. Приписали вони ці слова депутату Юрію Завгородньому, який навіть нічого про це не говорив.

Тищенко створює об'єднання

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко створив і очолив міжфракційне депутатське об'єднання "Київ діє". Чим воно займатиметься поки незрозуміло, як і те, чому голова Закарпатського осередку партії хоче піклуватись про Київ.

Обіцянки Кличка

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що проїзд у столичному громадському транспорті не подорожчає до 20 – 25 гривень. Однак у його обіцянок є термін придатності – незабаром ціни збільшать до 20 гривень.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 17 листопада: дивіться відео



