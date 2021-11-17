Усю ситуацію одіозний нардеп назвав провокацією. Все нібито через те, що позбавляли його наукового звання у день обшуків.
До теми Кива вилаявся і заявив, що у нього відібрали наукове звання: промовисте відео
"О 14:00 під час обшуків в будинку моєї дитини мені подзвонили з Міністерства освіти і сказали, що через 15 хвилин почнеться засідання експертної ради, де розглянуть мою дисертацію", – розповів Кива.
Нардеп не зміг бути на засіданні, вже згодом дізнався висновок ради.
Чи було це спланованою акцією – не знаю, але рада винесла дуже цікаве рішення. Плагіату немає, захист приймається, але, як виявилось, новизни у моїй дисертації не вистачає,
– пояснив Кива.
Сам нардеп з цим не погоджується. Він оцінює свою роботу високо і змінювати у ній нічого не буде. "Навіщо? Вона ідеальна", – запевнив Кива.
Дисертація Киви: що відомо
- Кива ще 26 квітня заявив, що захистив кандидатську дисертацію. Члени Наукової ради присвоїли йому науковий ступінь.
- Мережа одразу ж вибухнула обуренням, адже нардеп відомий своїми одіозними заявами та вчинками.
- До слова, на захист дисертації журналістів пропускали лише за списками. Звісно ж, першими туди потрапили журналісти медведчуківських телеканалів.
- Не обійшлось під час захисту і без курйозів. Кива осоромився, адже не зміг відповісти на запитання одного з членів приймальної комісії. Нардеп запевнив, що відповість на нього у наступній роботі.
- Згодом звільнили з роботи наукового керівника Киви Володимира Гурковського.