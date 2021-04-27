Доктор медицинских наук Александр Ябчанка 26 апреля сжег диплом и так отреагировал на соискание Ильей Кивей ученой степени. Нардеп от ОПЗЖ назвал преподавателя "галицким нацистом". И заявил, что "лучше бы он сжег себя, это имело бы больше смысла".

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К теме Преподаватель сжег свой диплом в знак протеста против дипломированного Кивы

В "Слуге народа" считают Бужанского интеллигентом

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в политсиле считают нардепа Максима Бужанского интеллигентом, который много читает. И также добавил, депутаты Александр Дубинский и Евгений Шевченко помогали сшивать страну по принципу "новое против старого".

Компанию Новинского подозревают в незаконной добыче гранита

Прокуратур подозревает компанию нардепа от ОПЗЖ Вадима Новинского в незаконной добыче гранита более чем на миллиард гривен. Председателю правления акционерного общества из Запорожья сообщено о подозрении. Сейчас следствие еще продолжается.

В ОПЗЖ заявили, что готовы вести переговоры с оккупационными властями на Донбассе

"Оппозиционная платформа – За жизнь" готова вести переговоры с так называемым "Д/ЛНР". Об этом во время заседания Верховной Рады заявил Юрий Бойко. По его словам, переговоры должны происходить со всеми участниками этого конфликта".

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