Вести.UA: Кива назвал "галицким нацистом" преподавателя, который сжег свой диплом
Доктор медицинских наук Александр Ябчанка 26 апреля сжег диплом и так отреагировал на соискание Ильей Кивей ученой степени. Нардеп от ОПЗЖ назвал преподавателя "галицким нацистом". И заявил, что "лучше бы он сжег себя, это имело бы больше смысла".
Источник:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на 27 апреля – читайте далее.
К теме Преподаватель сжег свой диплом в знак протеста против дипломированного Кивы
В "Слуге народа" считают Бужанского интеллигентом
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в политсиле считают нардепа Максима Бужанского интеллигентом, который много читает. И также добавил, депутаты Александр Дубинский и Евгений Шевченко помогали сшивать страну по принципу "новое против старого".
Компанию Новинского подозревают в незаконной добыче гранита
Прокуратур подозревает компанию нардепа от ОПЗЖ Вадима Новинского в незаконной добыче гранита более чем на миллиард гривен. Председателю правления акционерного общества из Запорожья сообщено о подозрении. Сейчас следствие еще продолжается.
В ОПЗЖ заявили, что готовы вести переговоры с оккупационными властями на Донбассе
"Оппозиционная платформа – За жизнь" готова вести переговоры с так называемым "Д/ЛНР". Об этом во время заседания Верховной Рады заявил Юрий Бойко. По его словам, переговоры должны происходить со всеми участниками этого конфликта".
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 27 апреля 2021: смотрите видео
Поделиться новостью