Доктор медичних наук Олександр Ябчанка 26 квітня спалив диплом, і так відреагував на здобуття Іллею Кивею наукового ступеня. Нардеп від ОПЗЖ назвав викладача "галицьким нацистом". І заявив, що "краще б він спалив себе, це мало б більше сенсу".

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на 27 квітня – читайте далі.

До теми Викладач спалив свій диплом на знак протесту проти дипломованого Киви

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