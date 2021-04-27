Вєсті.UA: Кива назвав "галицьким нацистом" викладача, який спалив свій диплом
Доктор медичних наук Олександр Ябчанка 26 квітня спалив диплом, і так відреагував на здобуття Іллею Кивею наукового ступеня. Нардеп від ОПЗЖ назвав викладача "галицьким нацистом". І заявив, що "краще б він спалив себе, це мало б більше сенсу".
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на 27 квітня – читайте далі.
До теми Викладач спалив свій диплом на знак протесту проти дипломованого Киви
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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 27 квітня 2021: дивіться відео
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