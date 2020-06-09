Вести.UA: Короновирусная тревога от Зекоманды. Проспект Флойда в Киеве
В выпуске программы "Вести.UA" за 9 июня – жесткие карантинные меры – не единственный способ, которым в ЗеКоманде хотели посеять тревогу в украинском обществе. Ведь теперь Зеленский заявил, что и сам захотел заразиться коронавирусом. Из-за этого он мог смело претендовать на премию Дарвина. Илья Кива предложил переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве в проспект американца Джорджа Флойда.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
Что украинцы думают о состоянии дел в стране – детали в цифрах.
"Настроили" деклараций.