В выпуске программы "Вести.UA" за 9 июня – жесткие карантинные меры – не единственный способ, которым в ЗеКоманде хотели посеять тревогу в украинском обществе. Ведь теперь Зеленский заявил, что и сам захотел заразиться коронавирусом. Из-за этого он мог смело претендовать на премию Дарвина. Илья Кива предложил переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве в проспект американца Джорджа Флойда.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Что украинцы думают о состоянии дел в стране – детали в цифрах. "Настроили" деклараций.