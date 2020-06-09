У випуску програми "Вєсті.UA" за 9 червня – жорсткі карантинні заходи – не єдиний спосіб, у який в ЗеКоманді хотіли посіяти тривогу в українському суспільстві. Адже тепер Зеленський заявив, що і сам захотів заразитись коронавірусом. Через це він міг сміливо претендувати на премію Дарвіна. Ілля Кива запропонував перейменувати проспект Степана Бандери в Києві на проспект американця Джорджа Флойда.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Що українці думають про стан справ в країні – деталі у цифрах. "Набудували" декларацій.