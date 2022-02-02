О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 2 февраля – узнавайте в программе.
К теме ЛГБТ-активистки под генконсульством России просили Богородицу прогнать Путина
Санта для полицейских
Журналисты обнародовали новые детали об аварии со "слугой народа" Александром Трухиным. На видео зафиксировали, что он предлагал полицейским взятку и пытался избежать ответственности. В частности, нардеп очень хотел пойти в лес.
Канальные утехи Шуфрича
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич решил снова приобрести телеканал. Теперь политик надеется, что СМИ не закроют.
Розыгрыш от Шевченко
Одиозный Евгений Шевченко придумал розыгрыш для своих подписчиков в одной из соцсетей. Он предложил угадать, чье выражение изображено на его одежде. Впрочем, спонсором такого конкурса могли стать белорусские налогоплательщики.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 2 февраля: смотрите видео