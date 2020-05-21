Вести.UA: Ляшко теперь в Тик-Токе. Новая партия от Коломойского

В выпуске программы "Вести.UA" за 21 мая – Олег Ляшко взялся заигрывать с молодежью, а потому зарегистрировался в Тик-Токе, куда он сможет закидывать свои видео с танцами. В Украине создали новую партию "За будущее", возглавил ее друг Коломойского Игорь Палица, а проникли туда 22 депутата, в частности противник "антиколомойского закона" Виктор Бондарь.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Перлы Зеленского с пресс-конференции.