Вєсті.UA: Ляшко тепер у Тік-Тоці. Нова партія від Коломойського
У випуску програми "Вєсті.UA" за 21 травня – Олег Ляшко взявся загравати з молоддю, а тому зареєструвався у Тік-Тоці, куди він зможе закидувати свої відео з танцями. В Україні створили нову партію "За майбутнє", очолив її друг Коломойського Ігор Палиця, а увішли туди 22 депутати, зокрема противник "антиколомойського закону" Віктор Бондар.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Перли Зеленського з пресконференції.
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