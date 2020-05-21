Вєсті.UA: Ляшко тепер у Тік-Тоці. Нова партія від Коломойського

У випуску програми "Вєсті.UA" за 21 травня – Олег Ляшко взявся загравати з молоддю, а тому зареєструвався у Тік-Тоці, куди він зможе закидувати свої відео з танцями. В Україні створили нову партію "За майбутнє", очолив її друг Коломойського Ігор Палиця, а увішли туди 22 депутати, зокрема противник "антиколомойського закону" Віктор Бондар.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Перли Зеленського з пресконференції.