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Вести.UA: Малюська тестирует тюрьму. Террористы Гордона

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В выпуске программы "Вести.UA" за 19 мая – министр юстиции Денис Малюська в последнее время взялся за заключенных. Он делал неожиданные визиты в колонии. Уже удосужился платные камеры в СИЗО организовать, а теперь взялся за питание заключенных. Дмитрий Гордон выстрелил и взял интервью у коллаборантки Поклонской, а теперь и у террориста Гиркина.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

Клименко за кордоном зітхнув з полегшенням.

Теги: Новости Украины Дмитрий Гордон Денис Малюська Вести.UA
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