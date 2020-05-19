Вєсті.UA: Малюська тестує в’язницю. Терористи Гордона

У випуску програми "Вєсті.UA" за 19 травня – міністр юстиції Денис Малюська останнім часом взявся за ув'язнених. Він робив неочікувані візити у колонії. Вже спромігся платні камери у СІЗО організувати, а тепер взявся за харчування ув'язнених. Дмитро Гордон вистрілив і взяв інтерв'ю в колаборантки Поклонської, а тепер і в терориста Гіркіна.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Клименко за кордоном зітхнув з полегшенням.