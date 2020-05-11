Вести.UA: Мамкин депутат Дубинский вляпался в историю. Святое место КПУ

В выпуске программы "Вести.UA" за 11 мая – депутат Александр Дубинский вляпался в еще одну историю. На этот раз нардеп зашкварился с получением румынского гражданства. Запрет коммунистической партии, советской символики и нынешний карантин заставили КПУ залечь на дно. Однако ее место заняла ОПЗЖ,

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: "Слуга народа" Макс Бужанский обращается сам к себе.