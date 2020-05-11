Вести.UA: Мамкин депутат Дубинский вляпался в историю. Святое место КПУ
В выпуске программы "Вести.UA" за 11 мая – депутат Александр Дубинский вляпался в еще одну историю. На этот раз нардеп зашкварился с получением румынского гражданства. Запрет коммунистической партии, советской символики и нынешний карантин заставили КПУ залечь на дно. Однако ее место заняла ОПЗЖ,
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
"Слуга народа" Макс Бужанский обращается сам к себе.
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