Вєсті.UA: Мамкин депутат Дубінський вляпався в історію. Святе місце КПУ
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 11 травня – депутат Олександр Дубінський вляпався у ще одну історію. Цього разу нардеп зашкварився із отриманням румунського громадянства. Заборона комуністичної партії, радянської символіки та цьогорічний карантин змусили КПУ залягти на дно. Проте її місце зайняла ОПЗЖ,
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
"Слуга народу" Макс Бужанський звертається сам до себе.
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