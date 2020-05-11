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Вєсті.UA: Мамкин депутат Дубінський вляпався в історію. Святе місце КПУ

Вєсті.UA -

У випуску програми "Вєсті.UA" за 11 травня – депутат Олександр Дубінський вляпався у ще одну історію. Цього разу нардеп зашкварився із отриманням румунського громадянства. Заборона комуністичної партії, радянської символіки та цьогорічний карантин змусили КПУ залягти на дно. Проте її місце зайняла ОПЗЖ,

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

"Слуга народу" Макс Бужанський звертається сам до себе.

Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Новини України Олександр Дубінський Вєсті.UA
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