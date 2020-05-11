Вєсті.UA: Мамкин депутат Дубінський вляпався в історію. Святе місце КПУ

У випуску програми "Вєсті.UA" за 11 травня – депутат Олександр Дубінський вляпався у ще одну історію. Цього разу нардеп зашкварився із отриманням румунського громадянства. Заборона комуністичної партії, радянської символіки та цьогорічний карантин змусили КПУ залягти на дно. Проте її місце зайняла ОПЗЖ,

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: "Слуга народу" Макс Бужанський звертається сам до себе.