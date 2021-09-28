О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 28 сентября – в программе.

Ранее Прокурор по делу Медведчука заскучал и рисовал домик, похожий на тюрьму

Рудык поддержала кандидата в мэры Харькова от партии Порошенко

Лидер партии "Голос" Кира Рудик поддержала председателя фракции "Европейская солидарность" в Харьковском областном совете Александра Скорика. Депутат выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Харькова. Интересно, что в 2020 году нардеп назвала Порошенко еще большим врагом для "Голоса", чем является Зеленский.

У семей "слуг народа" выросли состояния

Члены семей 58 депутатов от "Слуги народа" приобрели ценное имущество в последние 2 года. Это автомобили, квартиры, земельные участки. Общая стоимость составила более 60 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал Комитет избирателей Украины.

Бывшего эксперта "Следствие ведут экстрасенсы" назначили в СБУ

Бывший нардеп от "Слуги народа" и экс-консультант программы "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в Службе безопасности Украины. Андрей Лысюк теперь будет работать заместителем главы управления по борьбе с коррупцией.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 28 сентября: смотрите видео