Он начал рисовать домик на свободной стороне листа. Рисунок на бумаге заметили медиа и сфотографировали.
Напомним Суд продлил домашний арест Медведчуку еще на 2 месяца
"Легкий троллинг?"
Пока прокурора взяла скука, он нарисовал на бумажке дом. Поскольку рядом с ним была нарисована колючая проволока, журналисты предположили, что это тюрьма.
Там добавили: под рисунком прокурор большими буквами написал "ходатайство". Вероятно, именно о держании за решеткой, ему на самом деле хотелось похлопотать. По крайней мере СМИ назвали это "легким троллингом".
Домик-тюрьма от прокурора / Фото Игоря Серова, "Сегодня"
Дело Медведчука: главное
- Пророссийскому политику Виктору Медведчуку инкриминируют государственную измену.
- Его подозревают в покушении на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма.
- Подозрение куму Путина генпрокурор Ирина Венедиктова подписала в мае 2021 года.
- Печерский райсуд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест.
- Впоследствии, по истечении срока, арест продлили еще на два месяца. Нынешнее продолжение, которое приняли 2 сентября, уже второе.
Полный текст публикации"Сегодня"
Пока судья по делу Медведчука листает 8 томов, один из прокуроров сидит и рисует домик, похожий на тюрьму. Под тюрьмой прокурор написал слово "ходатайство" жирными буквами.
Легкий троллинг?