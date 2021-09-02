Він почав малювати будиночок на вільній стороні аркуша. Малюнок на папері помітили медіа і сфотографували.
Нагадаємо Суд продовжив домашній арешт Медведчуку ще на 2 місяці
"Легкий тролінг?"
Поки прокурора взяла нудьга, він намалював на папірці будинок. Оскільки поруч із ним був намальований колючий дріт, журналісти припустили, що це в'язниця.
Там додали: під малюнком прокурор великими літерами написав "клопотання". Ймовірно, саме про тримання за ґратами, йому насправді хотілося поклопотати. Принаймні ЗМІ назвали це "легким тролінгом".
Будиночок-в'язниця від прокурора / Фото Ігоря Сєрова, "Сегодня"
Справа Медведчука: головне
- Проросійському політику Віктору Медведчуку інкримінують державну зраду.
- Його підозрюють у замаху на розграбування національних ресурсів на території тимчасово окупованого Криму.
- Підозру куму Путіна генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала у травні 2021 року.
- Печерський райсуд Києва 13 травня відправив Медведчука під домашній арешт.
- Згодом, після закінчення терміну, арешт продовжили ще на два місяці. Нинішнє продовження, яке ухвалили 2 вересня, вже друге.
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Поки суддя в справі Медведчука гортає 8 томів, один з прокурорів сидить і малює будиночок, схожий на в'язницю. Під в'язницею прокурор написав слово "Клопотання" жирними літерами.
Легкий тролінг?