Він почав малювати будиночок на вільній стороні аркуша. Малюнок на папері помітили медіа і сфотографували.

Нагадаємо Суд продовжив домашній арешт Медведчуку ще на 2 місяці

"Легкий тролінг?"

Поки прокурора взяла нудьга, він намалював на папірці будинок. Оскільки поруч із ним був намальований колючий дріт, журналісти припустили, що це в'язниця.

Там додали: під малюнком прокурор великими літерами написав "клопотання". Ймовірно, саме про тримання за ґратами, йому насправді хотілося поклопотати. Принаймні ЗМІ назвали це "легким тролінгом".

Будиночок від прокурора
Будиночок-в'язниця від прокурора / Фото Ігоря Сєрова, "Сегодня"

Справа Медведчука: головне

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Поки суддя в справі Медведчука гортає 8 томів, один з прокурорів сидить і малює будиночок, схожий на в'язницю. Під в'язницею прокурор написав слово "Клопотання" жирними літерами.

Легкий тролінг?