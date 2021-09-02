Нардепа від ОПЗЖ підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

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Медведчуку продовжили запобіжний захід

Печерський районний суд Києва під час засідання 2 вересня продовжив запобіжний захід Віктору Медведчуку.

Проросійський політик залишатиметься під цілодобовим арештом до 31 жовтня.

Справа Медведчука та Козака: коротко

На початку травня Ірина Венедіктова підписала підозри Медведчуку та його соратнику Козаку в держзраді та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму за трьома епізодами:

Перший пов'язаний із родовищем "Глибока" у Чорному морі. За словами генпрокурорки, вони у 2015 році фактично передали російським окупантам усю матеріальну та документальну базу цього родовища.

Другий щодо передачі ворожим спецслужбам державної таємниці у 2020 році – Медведчук через Козака злив росіянам інформацію про розташування прихованого військового підрозділу Збройних сил України.

Також Медведчука підозрюють у причетності до антиукраїнського проєкту "Промінь". За версією слідства, він мав створити організацію, яка мала опікуватись українцями, які їхатимуть в Росію на роботу чи навчання.