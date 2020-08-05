В выпуске программы "Вести.UA" за 5 августа – есть такая традиция – "расписывать бутылку на троих". До недавнего времени в Крыму отдыхали только Медведчук с Марченко, но компания пополнилась. Теперь наконец они смогут хорошо отдохнуть. Добкин заявил, что Янукович гримируется перед выходом на улицу. Возможно, новый метод маскировки используют и другие политики?

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: "Слуга народа" держится на спине Зеленского.