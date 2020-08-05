У випуску програми "Вєсті.UA" за 5 серпня – є така традиція – "розписувати пляшку на трьох". Донедавна в Криму відпочивали лише Медведчук з Марченко, але компанія поповнилась. Тепер нарешті вони зможуть гарно відпочити. Добкін заявив, що Янукович гримується перед виходом на вулицю. Можливо, новий метод маскування використовують й інші політики?

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: "Слуга народу" тримається на спині Зеленського.