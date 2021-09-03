О других курьезных событиях, которые произошли в Украине за 3 сентября – узнайте в программе.
К теме В Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым
Мураев отметился расистскими высказываниями
"НАШ" вырезал из записи спецэфира отрывок, где владелец канала Евгений Мураев позволил себе расистские высказывания. Речь идет о записи эфира о встрече президентов Украины и США, который опубликовали на ютуб-канале.
Кива взялся за теории заговора
Скандальный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" назвал аферой мирового масштаба историю с вакцинацией и ограничениями из-за COVID-19. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграмм-канале.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 3 сентября: видео