Какие еще курьезные события произошли в Украине в течение 23 июля – читайте далее.

К теме Вести.UA: Рабинович уловил "голубые" веяния украинской политики

Выезд не с пустыми руками

Экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун наконец съехал с госдачи в Конча-Заспе. Для того чтобы перевезти все вещи, ему понадобился месяц. Однако с собой Пискун прихватил все имущество и даже выкрутил розетки.

Украинизация "Сватов"

Согласно новым языковым нормам, все фильмы и сериалы на телевидении должны транслировать на государственном языке. Эти изменения коснулись и скандальных "Сватов". Однако мягкая украинизация сериала зрителям по душе не пришлась.

Внезапные неурядицы у Дубинского

После американских санкций и исключения из "Слуги народа" Александр Дубинский начал значительно реже появляться в информационном поле. Теперь политик сообщил, что ставит на паузу и свое присутствие в соцсетях. Однако к такому решению Дубинского могла побудить мама.

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