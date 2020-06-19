В выпуске "Вести.UA" за 19 июня – комитет Рады поддержал выделение 2,6 миллиардов гривен на доплаты полицейским из фонда по борьбе с COVID-19. Это же самое главное: в условиях пандемии выделить деньги силовикам, которые перетрудились. Когда Зеленский в Хмельницком попил кофе еще до окончания карантина, полиция сразу взялась за дело. Но судьи сговорились и не захотели штрафовать президента.

Также в программе "Вести.UA" на 24 канале: Ручные часы для "ручной" прокурорши. Какое место занимает Украина в рейтинге миролюбивых стран: детали в цифрах.