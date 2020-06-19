У випуску "Вєсті.UA" за 19 червня – комітет Ради підтримав виділення 2,6 мільярдів гривень на доплати поліцейським з фонду з питань боротьби з COVID-19. Це ж найголовніше: в умовах пандемії виділити гроші силовикам, які перепрацювалися. Коли Зеленський у Хмельницькому попив кави ще до закінчення карантину, поліція одразу взялась за діло. Але судді змовилися і не захотіли штрафувати президента.

Також у програмі "Вєсті.UA" на 24 каналі: Ручний годинник для "ручної" прокурорки. Яке місце посідає Україна у рейтингу миролюбних країн: деталі у цифрах.