Вєсті.UA: Мільярди для Авакова та МВС. Змова проти Зеленського
У випуску "Вєсті.UA" за 19 червня – комітет Ради підтримав виділення 2,6 мільярдів гривень на доплати поліцейським з фонду з питань боротьби з COVID-19. Це ж найголовніше: в умовах пандемії виділити гроші силовикам, які перепрацювалися. Коли Зеленський у Хмельницькому попив кави ще до закінчення карантину, поліція одразу взялась за діло. Але судді змовилися і не захотіли штрафувати президента.
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