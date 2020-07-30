В выпуске программы "Вести.UA" за 30 июля – украинская музыка и политика тесно связаны. Народными артистами и молодыми орлами всех мастей никого под куполом не удивишь. И вот ОПЗЖопец Вадим Рабинович купил себе музыкальный канал. Команда министра здравоохранения Степанова оказалась способна не на медицинские, а на географические открытия. В МЗ нашли страну Йти, правильное название которой – Того.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Нардепы себя льготами не ограничивают.