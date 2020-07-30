У випуску програми "Вєсті.UA" за 30 липня – українська музика та політика тісно пов'язані. Народними артистами та юними орлами всіх мастей нікого під куполом не здивуєш. І от ОПЗЖопець Вадим Рабінович придбав собі музичний канал. Команда міністра охорони здоров'я Максима Степанова спромоглась не на медичні, а на географічні відкриття. У МОЗ знайшли країну Йти, правильна назва якої – Того.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Нардепи себе пільгами не обмежують.