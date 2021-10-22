О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 21 октября – в программе.

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Гордон показал грудь

Дмитрий Гордон во время отдыха за границей, в свой 54 день рождения, на камеру показал свою голую грудь. Он предложил всем желающим присоединиться к челленджу и поиграть грудью.

Киву троллят в ОПЗЖ

Скандальный нардеп Илья Кива снова прибег к маразматическим выходкам. Он заявил о своем изгнании Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным из партии ОПЗЖ и сам же опроверг это заявление. Похоже, что однопартийцы решили подшутить над одиозным нардепом.

Секретное оружие нардепов

Депутат от ОПЗЖ Александр Колтунович не сдержал эмоций и ругался матом во время рассмотрения правок в госбюджет на 2022 год. Аналогичным поведением известен его экс-коллега Василий Нимченко, который также заговорил в Раде на "языке русской дипломатии".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 21 октября: смотрите видео