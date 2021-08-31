О других курьезных событиях, которые произошли в Украине за 31 августа, – узнавайте в программе.

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Россияне "объяснили" инцидент на Олимпиаде

Украинский спортсмен Игорь Цветов отказался фотографироваться с россиянами на Параолимпийских играх. В России "объяснили" действия украинца тем, что это якобы обусловлено ограничениями против коронавируса.

Верещук в военном самолете

Народный депутат Ирина Верещук поделилась фото полета на американском военно-транспортном самолете MC-130. Она совместно с военнослужащими совершила полет над Киевом 25 августа.

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