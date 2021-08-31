Про інші курйозні події, які відбулись в Україні за 31 серпня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: У Монастирського з'явився "рюкзаковий заступник" Авакова

Росіяни "пояснили" інцидент на Олімпіаді

Український спортсмен Ігор Цвєтов відмовився фотографуватись із росіянами на Параолімпійських іграх. У Росії "пояснили" дії українця тим, що це начебто зумовлено обмеженнями проти коронавірусу.

Верещук у війському літаку

Народна депутатка Ірина Верещук поділилась фото польоту на американському військово-транспортному літаку MC-130. Вона спільно з військовослужбовцями здійснила політ над Києвом 25 серпня.

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