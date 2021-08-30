Про інші курйозні події, які відбулись в Україні за 30 серпня – дізнайтесь у програмі.

​До слова Антона Геращенка призначили радником міністра внутрішніх справ

Кредит на дороги

Укравтодор отримав кредит на суму 376 мільйонів доларів терміном на 5 років. Їх використають на "Велике будівництво". Ставка по кредиту становить 4,9% річних у валюті. Договір був підписаний між декількома банками, адже жоден не зможе надати кредит на таку суму.

Шойгу та казка про один народ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу знову заговорив про "один народ". Заявив, що українці начебто є їхніми братами. До слова, у Кремлі такі заяви вже звучать не вперше. У липні 2021 року Володимир Зеленський вирішив відповісти їм, аби "розставити крапки над і".

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