Таку думку Шойгу озвучив в інтерв'ю відомому пропагандисту Кремля Володимира Соловйова.

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Міністр оборони Росії сказав, що вважає українців братським народом.

Це не тільки наші сусіди, ми один народ. Тут навіть міркувати на цю тему не хочеться. Тому що це творіння, плани та програма, яка реалізована, знаєте ким, як і за які гроші,

– заявив Шойгу.

Водночас глава російського військового відомства відповів, що не став би говорити про Україну як про загрозу. Він також висловив сподівання, що ситуація в Україні "колись зміниться".

"І там знайдеться людина, яка припинить всю цю вакханалію націоналістичну, абсолютно нічим не обґрунтовану ні історично, ні фактологічно", – переконаний міністр оборони Росії.

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Зверніть увагу! Теза про братерство російського та українського народів є однією з аспектів радянської пропаганди. Вона була вщент зруйнована, коли Росія "по-братерськи" окупувала Крим та вдерлася на український Донбас. Але пропагандисти Кремля продовжують стверджувати, що українці та росіяни нібито "брати".

Додамо, що раніше Сергія Шойгу викликали до Маріуполя для отримання підозри в створенні незаконних воєнізованих формувань, що стало причиною загибелі людей. Повістку російському чиновнику надіслала СБУ. Він мав прибути до українських правоохоронців до 20 серпня, але цього так і не сталося.