О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 22 сентября – смотрите в программе.
Интересно Вести.UA: Кива попал в очередной скандал изз-за российских выборов
Черная кошка в Верховной Раде
Между фракцией "Слуга народа" и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым пробежала черная кошка. Причиной стал антиолигархический законопроект. В политсиле уже даже могут рассматривать новых кандидатур на должность главы парламента, ведь выбирать во фракции есть из кого.
ОПЗЖ официально поздравила "единороссов"
Верховная Рада признала незаконными выборы в Госдуму России. Однако нардеп от ОПЗЖ Илья Кива ничего странного не заметил и поздравил единороссов с безусловной победой. В политсиле считают, что "Единая Россия" служит интересам граждан.
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