О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 21 сентября – смотрите в программе.

Обратите внимание Кива поздравил путинскую партию с победой на выборах в России

Сын "слуги народа" ездил в Москву

Сын нардепа от "Слуга народа" Юрия Аристова Артем посещал Москву в 2019 году и публиковал фото и видео из российской столицы. Он начал оправдываться, мол, ездил в Москву, чтобы повидаться с родственниками и навестить старого друга.

Арахамия заговорил о выгоде для олигархов

Давид Арахамия заявил, что лица, которых признают олигархами после принятия законопроекта о деолигархизации, могут получить выгоду. По словам главы парламентской фракции "Слуга народа", появились "надуманные причины не рассматривать законопроект во втором чтении".

Кличко в политике может стать больше

Украинский боксер Владимир Кличко ответил, собирается ли идти в политику. Олимпийский чемпион считает, что мог бы работать лучше, чем многие действующие политики.

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