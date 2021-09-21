Про інші події, які відбулись в Україні станом на 21 вересня – дивіться у програмі.

Зверніть увагу Кива привітав путінську партію з перемогою на виборах у Росії

Син "слуги народу" їздив до Москви

Син нардепа від "Слуга народу" Юрія Арістова Артем відвідував Москву у 2019 році й публікував фото та відео з російської столиці. Він почав виправдовуватись, мовляв, їздив до Москви, щоб побачитися з родичами та відвідати старого друга.

Арахамія заговорив про вигоду для олігархів

Давид Арахамія заявив, що особи, яких визнають олігархами після ухвалення законопроєкту про деолігархізацію, можуть отримати вигоду. За словами глави парламентської фракції "Слуга народу", з'явилися "надумані причини не розглядати законопроєкт у другому читанні".

Кличків у політиці може стати більше

Український боксер Володимир Кличко відповів, чи збирається йти в політику. Олімпійський чемпіон вважає, що міг би працювати краще, ніж багато чинних політиків.

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