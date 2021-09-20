Кива поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму. Он написал, что это может помочь улучшить отношения Украины и России.

К теме Голосования на пеньках и конь в пальто: как в России прошли выборы в Госдуму

"Хочу поздравить партию "Единая Россия" с безусловной победой на выборах в Государственную Думу России. Надеюсь, что последовательная политика партии позволит решить все имеющиеся споры между нашими странами", – написал Кива.

Мы должны помнить, что наша сила в славянском единстве, –

добавил он.

Что известно о выборах в Госдуму

Россияне выбирали депутатов 3 дня – с 17 по 19 сентября.

Количество избирателей Кремль решил увеличить за счет жителей оккупированных территорий Украины – Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Оккупанты выдали украинцам примерно 600 тысяч российских паспортов.

Российский Центризбирком обработал 99% голосов. Победила путинская "Единая Россия". Она набрала 49% голосов.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против России.

Свою позицию обнародовали Соединенные Штаты Америки. Они не признают волеизъявление законным.

Текст публикации Илья Кивы в телеграмме:

Хочу поздравить партию "Единая Россия" с безоговорочной победой на выборах в Государственную Думу России. Надеюсь, последовательная политика партии даст возможность решить все имеющиеся разногласия между нашими странами. Мы должны помнить, что наша сила в славянском единстве!!!