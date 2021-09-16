О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 16 сентября – смотрите в программе.

Интересно Вести.UA: Поплавский раздает дипломы тиктокеров

Политический спектакль в Черноморске

В Одесской области мэра Черноморска оригинально поздравили с днем ​​рождения. Одна из местных депутаток станцевала в костюме балерины под музыку из балета "Лебединое озеро". Другой политик пришел в одежде чумного врача.

Неизвестные нардепы в Раде

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин пожаловался на то, что некоторых действующие парламентариев вообще не узнают в Украине. Кроме того, он отметил узнаваемость своего коллеги из ОПЗЖ Ильи Кивы.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 16 сентября: смотрите видео