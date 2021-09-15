О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 15 сентября смотрите в программе.
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Ахметов похвалил себя на своем же канале
На телеканале Рината Ахметова заявили, что фонд олигарха спас 5 тысяч человек в Украине. Нахваливал владельца канала телеведущий Олег Панюта.
Диссертация Кивы на проверке
Министерство образования и науки Украины отправило диссертацию одиозного нардепа Ильи Кивы на более обстоятельное изучение. На само заседание пророссийский политик не пришел.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 15 сентября: смотрите видео